Al menos seis muertos y 23 heridos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

Los servicios de emergencia israelíes aseguran la escena de un ataque con misiles cerca de Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026. ( AFP )

Seis personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, informó el servicio de emergencias MDA, que reportó que otras 23 personas resultaron heridas.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son siete los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.

"Como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó", informó la Policía en un comunicado.

Heridos y atrapados

En la nota, indica que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Según el MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

"Al llegar vimos daños considerables y residentes que habían sido rescatados del edificio. Dimos atención médica a varias víctimas, incluyendo a una niña de 10 años en estado grave, así como a varios heridos con diversos grados de lesiones", dijo Yosef Laufer, técnico del MDA, en un comunicado.

Contra edificios

Imágenes del lugar distribuidas por este servicio y por los bomberos muestran que el impacto fue contra edificios residenciales, de los que se levantó una gran columna de humo y fuego tras golpear el misil.

Este es el tercer impacto de un misil reportado por Israel, que hasta el momento había dejado una víctima mortal, una mujer filipina de 40 años en Tel Aviv.

El Ejército informó de que en la última andanada de proyectiles iraníes -desde este sábado se han producido decenas de ellas- se registraron "múltiples sitios de impacto simultáneamente" y que los militares están también "realizando extensas operaciones de búsqueda y rescate".