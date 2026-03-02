Arabia Saudí confirma un ataque con drones contra la embajada de EE. UU. en Riad
Varios testigos reportaron humo sobre el edificio, mientras la embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad que se pusieran a salvo
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de víctimas.
La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses "refugiarse" en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.
"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional", señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a "mantener un plan personal de seguridad", "evitar manifestaciones y grandes concentraciones" y "seguir las instrucciones de las autoridades locales".
Reacciones y alertas oficiales tras el incidente
La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.
- El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada "Promesa Verdadera 4".
El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE. UU. e Israel.