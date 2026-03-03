Los novios Misha y Lior celebraron este martes su boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv, en medio de la creciente tensión militar tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv. (EFE) Los novios Misha y Lior. (EFE)