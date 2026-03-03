×
boda Tel Aviv
VIDEO | Una pareja israelí se casa en un estacionamiento subterráneo en medio del conflicto con Irán

La boda de Misha y Lior se llevó a cabo en un inusual lugar, un estacionamiento subterráneo, debido a la situación actual en la región.

    Los novios Misha y Lior celebraron este martes su boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv, en medio de la creciente tensión militar tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Expandir imagen
    La boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv.
    La boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv. (EFE)
    Expandir imagen
    Los novios Misha y Lior.
    Los novios Misha y Lior. (EFE)
