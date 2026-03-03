VIDEO | Una pareja israelí se casa en un estacionamiento subterráneo en medio del conflicto con Irán
La boda de Misha y Lior se llevó a cabo en un inusual lugar, un estacionamiento subterráneo, debido a la situación actual en la región.
Los novios Misha y Lior celebraron este martes su boda en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv, en medio de la creciente tensión militar tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
