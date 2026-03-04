Otro buque petrolero explota frente a costas de Kuwait

Este miércoles la misma agencia británica reportó tres ataques o actividades sospechosas contra la navegación en la zona petrolera. ( FUENTE EXTERNA )

Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

"El capitán de un petrolero anclado informa haber presenciado y oído una gran explosión en el lado de babor y haber visto luego una pequeña embarcación alejarse de la zona" frente a la costa de Mubarak Al Kabeer, en el Golfo, publicó esa dependencia en la red social X.

"Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental", añadió.

No es el primer incidente en la zona, después de que las autoridades iraníes amenazaran con no permitir el paso por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el de Omán.

Un buque portacontenedores fue golpeado por un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación, desatando un incendio en la sala de máquinas, sin que se reportaran víctimas humanas ni daños ambientales en el incidente, que ocurrió dos millas náuticas al norte Omán.

Asimismo, la UKMTO informó de un "ataque" contra un buque al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de una "actividad sospechosa" cerca del estrecho de Ormuz, después de que el capitán de otro buque informara de una fuerte explosión en las proximidades de su embarcación.