El Ejército israelí anuncia la muerte de un comandante de la brigada naval de Hamás

El Ejército de Israel anunció este martes en un comunicado la muerte del comandante de la brigada naval de Hamás para el norte de Gaza, al que identificó como Younes Mohamed Husein Alian.

Israel dice que Alian, al que abatió ayer lunes, era el responsable de "operar las fuerzas navales de la brigada (...) además de supervisar el entrenamiento y la preparación" del personal de su unidad, y le acusa de estar planeando ataques "inminentes".

Impacto de los ataques israelíes en Gaza

Este martes, fuerzas israelíes mataron al menos a dos personas en Gaza y causaron heridas a otra decena en un ataque contra un vehículo en la zona de Mawasi, sur de la Franja de Gaza, informó la Media Luna Roja Palestina.

Con sus muertes son más de 72,200 los palestinos fallecidos por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, y 673 los muertos en ataques casi diarios pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre.

Otras dos personas más fueron abatidas el lunes, mientras que el domingo al menos 12 personas murieron en dos ataques israelíes en Gaza: el primero contra un vehículo policial que mató a ocho agentes y el segundo contra una familia, que causó la muerte de un niño.