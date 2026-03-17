El grupo chií Hizbulá lanzó este martes una andanada de decenas de cohetes y drones contra varias zonas de Israel, según informó el Ejército israelí, que respondió con ataques aéreos contra posiciones del movimiento en Líbano.

De acuerdo con un comunicado militar, los proyectiles fueron lanzados en los últimos minutos hacia distintos puntos del norte del país, lo que activó los sistemas de defensa aérea israelíes para intentar interceptarlos.

Según pudo atestiguar EFE en la región de Galilea, cerca de la frontera con el Líbano, las explosiones causadas por las interceptaciones del sistema antimisiles de Israel comenzaron a sonar antes de activarse las alarmas antiaéreas.

En las zonas cercanas a la frontera norte, los residentes no cuentan con sistemas de prealerta temprana y disponen en muchos casos de apenas unos 30 segundos, o menos, para alcanzar refugios tras la activación de las sirenas.

Respuesta militar de Israel

De forma simultánea, según la nota publicada por el Ejército, la Fuerza Aérea israelí comenzó a bombardear lanzadoras de cohetes y otras infraestructuras del grupo "en todo el Líbano", en una operación "destinada a frenar los ataques y reducir la capacidad ofensiva de Hizbulá".

Según recoge el canal israelí 12, esta última andanada estuvo formada por al menos 40 proyectiles.

Tras la movilización de más reservistas en el norte y de incursiones terrestres en el sur del Líbano, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano, de escala aún desconocida, argumentando la necesidad de destruir infraestructura de Hizbulá.

Consecuencias del conflicto

Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, los fallecidos en Líbano rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.