La guerra en el Medio Oriente sacude la economía mundial y eleva los temores inflacionarios

Un buque cisterna atracado junto a las unidades de almacenamiento de petróleo, gas y combustible en Oriente Medio. ( EFE/ NEIL HALL )

El Fondo Monetario Internacional declaró ayer que está monitoreando los efectos de la guerra en Medio Oriente sobre la inflación y la producción mundial, pero que, hasta el momento, ningún país se ha dirigido a la institución para solicitar asistencia de emergencia relacionada con el conflicto.

“De prolongarse (la guerra), el aumento de los precios de la energía provocará una subida general de la inflación”, afirmó Julie Kozack, portavoz principal del FMI, durante una conferencia de prensa.

Kozack señaló que si los precios del petróleo se mantuvieran por encima de los 100 dólares durante un año o más, el impacto estimado en la inflación global podría ser un aumento de hasta dos puntos porcentuales, mientras que la producción caería un punto porcentual, según “una regla general aproximada”.

Asimismo, confirmó que el FMI “no ha recibido ninguna solicitud formal de financiación de emergencia” a raíz de la guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

OMC: Guerra amenaza la seguridad alimentaria

La guerra en Oriente Medio representa una amenaza grave para la seguridad alimentaria mundial, advirtió la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y pidió que las cadenas de suministro globales permanezcan abiertas.

El conflicto en Oriente Medio “amenaza la seguridad alimentaria global, ya que las interrupciones en el transporte y el aumento de los costos energéticos reducen la oferta y elevan el precio de los fertilizantes”, dijo Ngozi Okonjo Iweala, directora general de la OMC.

“Una interrupción prolongada en el suministro podría propagarse por los sistemas alimentarios, lo que llevaría a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes y a cultivar menos cosechas intensivas en insumos”, agregó.

También insistió en que es “esencial mantener los canales de comercio de alimentos globales abiertos y predecibles, permitiendo que los suministros alimentarios lleguen a donde más se necesitan”.

En cifras 4.5 % Es el puntaje que ha caído el precio del oro en la última jornada, reflejando la presión que ejercen el fortalecimiento del dólar. 426 MM Volumen total actualizado de reservas estratégicas que la Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar al mercado. 20 mil Número de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz desde que inició el conflicto.

El petróleo sube pese a los planes de Trump

El petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó ayer hasta los 100 dólares el barril pese a las propuestas de la Administración de Donald Trump para contener la escalada del precio del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio, entre ellas desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas.

Cerca de las 12.00 hora local, los contratos de futuro para el mes de abril subieron hasta 101.08 dólares el barril, 4.76 dólares más respecto al cierre anterior. Poco después, el precio del Texas bajó en torno a los 99 dólares el barril.

EE. UU. refuerza su presupuesto bélico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200,000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, indicó en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto.

El Departamento de Guerra recibió una partida de casi 900,000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que Hegseth pedirá representa casi un 25 % adicional respecto a ese monto original.

Mercados bursátiles cierran en rojo

El Dow Jones Industrial Average cerró en rojo con una caída de 0.44 %, reflejando la cautela de los inversores ante la volatilidad del petróleo y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. Los índices S&P 500 y Nasdaq Composite también retrocedieron, mientras en Europa las bolsas siguieron una tendencia similar, presionadas por el encarecimiento energético y la incertidumbre global.

Mercado energético

En el mercado energético, la atención se centra en el yacimiento de Pars Sur, el mayor del mundo, compartido por Irán y Catar. Las tensiones militares y las amenazas de ataques han elevado el riesgo sobre estas infraestructuras, aumentando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global.

EE. UU. evalúa levantar sanciones a Irán

Estados Unidos evalúa levantar algunas sanciones que le impuso al petróleo iraní, mientras los precios de la energía se disparan debido a la guerra en Medio Oriente, dijo ayer Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.

Las declaraciones de Bessent a Fox Business llegan tras el repunte de los precios del petróleo y del gas, después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Catar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región. Bessent dijo también que el Gobierno estadounidense podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas para ayudar a contener los costos.

El gobierno de Trump no considera prohibir las exportaciones de petróleo y gas estadounidense. Esas restricciones “no están sobre la mesa”, aseguró el jueves un funcionario estadounidense a la AFP.

Seis países listos para defender el estrecho

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron ayer las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron “dispuestos a contribuir” a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

La Unión Europea abogó ayer por una desescalada en Oriente Medio y por el respeto del derecho internacional, y en ese contexto solicitó una moratoria de los ataques contra las instalaciones energéticas y de agua en Irán.

“Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas”, indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

Irán dice atacó un caza furtivo F-35 de EE. UU.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció haber alcanzado e infligido daños a un caza furtivo F-35 del Ejército de Estados Unidos en el espacio aéreo central de Irán, mediante un sistema de defensa antiaérea “moderno” de su fuerza aeroespacial.

Según informó la agencia Tasnim, la IRGC precisó que el ataque se produjo a las 02.50 hora local del jueves (23.20 GMT del miércoles) contra la aeronave “agresora” estadounidense que sobrevolaba el centro de la nación persa.

Venta de armamento por vía urgente

El Departamento de Estado estadounidense anunció ayer la venta por vía urgente de sistemas de armamento valorados en unos 16,500 millones de dólares a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Jordania en un momento marcado por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra objetivos en estos países.

Benjamin Netanyahu niega que Israel “arrastrara” a EE. UU. a la guerra contra Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de “noticias falsas” la versión según la cual Israel habría arrastrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una guerra con Irán.“¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?”, dijo Netanyahu a los periodistas en una rueda de prensa.El primer ministro israelí elogió su estrecha cooperación con Trump en la guerra contra Irán: “No creo que haya habido dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder. Yo soy, ya sabe, su aliado”, expresó en una rueda de prensa el jueves en la noche.También indicó que la guerra podría terminar “más rápido de lo que la gente piensa”. “Estamos ganando e Irán está siendo diezmado”, declaró el primer ministro israelí al asegurar que la República Islámica ya no tiene ninguna capacidad para enriquecerse de uranio ni para producir misiles balísticos.

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