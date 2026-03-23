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niños muertos guerra Oriente Medio
niños muertos guerra Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio causa la muerte o heridas a 87 niños al día, alerta Unicef Nueva York

Las cifras comunicadas por Unicef indican que 206 niños han muerto en Irán y 118 en el Líbano, mientras que cuatro han perdido la vida en Israel y uno en Kuwait. La violencia continúa en aumento.

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    La guerra en Oriente Medio causa la muerte o heridas a 87 niños al día, alerta Unicef Nueva York
    Ataques de Israel contra el centro de Beirut el 18 marzo 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El director ejecutivo adjunto de Unicef, Ted Chaiban, aseguró este lunes que desde que empezó la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, han muerto o han resultado heridos 87 niños al día.

    Declaraciones de Ted Chaiban en la ONU

    "Más de 2.100 niños han resultado muertos o heridos, incluidos 206 niños muertos en Irán y 118 en el Líbano. Cuatro niños han muerto en Israel y uno en Kuwait. Estas son las cifras comunicadas y se espera que aumenten a medida que continúe la violencia.

    • Esto supone una media de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el inicio de la guerra", declaró Chaiban en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York tras regresar del Líbano.

    El representante de Unicef advirtió de que los niños están pagando un precio "devastador" y señaló que una generación entera está siendo arrastrada a una crisis enorme.

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