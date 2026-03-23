Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que sigue bombardeando el Líbano

La Guardia Revolucionaria señaló como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado. ( FUENTE EXTERNA )

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este martes nuevos ataques contra varios puntos de Israel, a la vez que sobre bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras Israel volvió a bombardear el Líbano.

Detalles confirmados de los ataques y objetivos

Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria señaló como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado.

El comunicado dice que han empleado misiles Qadr de múltiples ojivas y "drones destructivos".

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, informó que atacó un vehículo militar Hummer israelí en Mays al Yabal, en el sur del Líbano.

También atacó con proyectiles de artillería y cohetes concentraciones de soldados del Ejército israelí en las poblaciones de Marun al Ras, Bayad Balida y Taybe, todas próximas a la frontera con Israel.

Previamente, el Ejército israelí anunció que ha comenzado a atacar la noche de este lunes "infraestructura de Hizbulá" en Beirut, la capital del Líbano.

Al respecto, la agencia oficial libanesa NNA confirmó que aviones de guerra israelíes lanzaron un quinto ataque contra los suburbios del sur de Beirut, así como contra otros puntos del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron haber detectado "misiles disparados desde Irán" y estar "trabajando para interceptarlos" alrededor de las 00.15 hora local (22.15 GMT del lunes).

Los servicios de emergencias israelíes no reportaron ningún herido hasta el momento, aunque el grupo de respuesta a emergencias United Hatzalah dijo estar revisando informes de algunos lugares de impacto.

Kuwait, Baréin y Arabia Saudí anunciaron haber interceptado drones que se dirigían hacia su territorio.

Impacto y cifras del conflicto en la región

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero, estos cruces de ataques se han repetido cada noche sin excepción, aunque con diferentes alcances.

Los bombardeos israelíes contra el Líbano han provocado al menos 1.039 muertos y 2.876 heridos, mientras que la ofensiva conjunta con EE.UU. contra Irán han dejado 1.230 muertos, según el último balance oficial, que no ha sido actualizado desde el 5 de marzo.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.230, entre ellos 1.406 civiles.

La ofensiva de Hizbulá contra Israel no ha causado ninguna víctima mortal, mientras que los ataques iraníes contra el Estado judío han provocado la muerte de 16 personas en territorio israelí y cuatro personas en Cisjordania.