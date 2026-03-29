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agresión iraní Kuwait
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El ministro de Exteriores kuwaití critica la incompetencia de la Liga Árabe

Las autoridades kuwaitíes han reportado la muerte de seis personas debido a la agresión iraní, mientras que EE.UU. también ha sufrido bajas

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    El ministro de Exteriores kuwaití critica la incompetencia de la Liga Árabe
    La agresión iraní a Kuwait pone en evidencia la falta de respuesta de la Liga Árabe (EFE)

    El ministro de Exteriores kuwaití, Yarah Alahmad al Sabah, acusó este domingo a la Liga Árabe de "incompetente" a la hora de preservar la seguridad de sus Estados miembros y de ser un organismo influyente para prevenir ataques contra ellos.

    "La Liga Árabe mostró una clara incompetencia para mantenerse al nivel de los retos y el haber asumido un papel influyente en preservar la seguridad árabe", dijo el jefe de la diplomacia kuwaití durante una sesión telemática de la Liga Árabe.

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    Asimismo, indicó que "la agresión brutal iraní es una transgresión flagrante sobre la soberanía del Estado de Kuwait y violación de la ley internacional", en referencia al ataque de misiles y drones iraníes contra el pequeño país del golfo Pérsico.

    Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Irán ha lanzado contra Kuwait 307 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 616 drones.

    Las autoridades kuwaitíes han informado de seis fallecidos a lo largo de este mes, mientras que el Comando Central de EE.UU. ha anunciado la muerte de seis reservistas en un ataque iraní y un soldado durante una "emergencia médica". EFE

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