Pakistán anuncia que el cese el fuego entre Irán y EE.UU. entra en vigor "inmediatamente"

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, hizo el anunció del acuerdo entre EE. UU e Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la madrugada del miércoles el cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata.

Detalles confirmados del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO", afirmó Sharif en la red social X.

El mandatario paquistaní señaló que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes para negociar un "acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas", como ya había adelantado Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en redes sociales que había decidido aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

Adicionalmente, anunció el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

Reacciones y negociaciones tras el acuerdo

Trump añadió que mantuvo conversaciones con Sharif y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EE. UU.

Israel aceptará el acuerdo

Israel respetará el acuerdo alcanzado por Washington y Teherán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz, aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles