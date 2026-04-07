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Irán está preparado para "todos los escenarios" ante amenazas de Trump, dice vicepresidente

Las declaraciones de Aref surgen tras las amenazas del presidente Trump de aniquilar una 'civilización entera'.

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    Irán está preparado para todos los escenarios ante amenazas de Trump, dice vicepresidente
    El primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref. (FUENTE EXTERNA)

    Irán está preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aniquilar una "civilización entera".

    Preparación y respuesta iraní frente a posibles escenarios

    "La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia", declaró Aref en un mensaje en X.

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