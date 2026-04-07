Irán está preparado para "todos los escenarios" ante amenazas de Trump, dice vicepresidente

Irán está preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aniquilar una "civilización entera".

Preparación y respuesta iraní frente a posibles escenarios

"La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia", declaró Aref en un mensaje en X.