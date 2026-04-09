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alto el fuego Irán
alto el fuego Irán

Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, programadas para Islamabad, se encuentran en un estado incierto debido a desacuerdos sobre el papel del Líbano.

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    Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego
    Ataques israelíes sobre Beirut este jueves. (FUENTE EXTERNA)

    La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes.

    En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica afirmó que si el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente".

    • Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país.

    La agencia de noticias estatal de Arabia Saudí SPA también reportó ataques contra instalaciones de energía horas antes que provocaron la muerte de una persona.

    La Guardia Revolucionaria agregó que, si estas informaciones son verdad, "son trabajo del enemigo", en referencia a Israel y Estados Unidos.

    Alto el fuego en riesgo

    El frágil alto el fuego alcanzado hace casi dos días entre Irán y Teherán sigue en riesgo por los desacuerdos alrededor de la posición del Líbano en el conflicto y su inclusión o no en el acuerdo, mientras que el inicio de las negociaciones entre ambas partes, previsto para mañana en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire.

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