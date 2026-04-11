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acuerdo de paz Irán
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Vicepresidente Vance regresa a EE. UU. sin alcanzar un acuerdo con Irán

A pesar de las conversaciones, Vance lamentó la falta de un 'compromiso firme' por parte de Irán para renunciar a sus armas nucleares, lo que complicó las negociaciones

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    Vicepresidente Vance regresa a EE. UU. sin alcanzar un acuerdo con Irán
    El vicepresidente estadounidense, JD Vance (FUENTE EXTERNA)

    El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció el domingo que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la 'oferta final y mejor'.

    "Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo", declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

    "Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un "compromiso firme" iraní de renunciar a las armas nucleares.

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