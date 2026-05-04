Roberto Torres, el ingeniero español responsable de la expansión de Schneider Electric

Schneider Electric no es cualquier empresa. Fundada en Francia en 1836, esta multinacional se ha convertido en el líder tecnológico global en gestión energética y automatización, con presencia en más de 100 países, cerca de 150.000 empleados y unos ingresos que superaron los 40.000 millones de euros en 2025. .

La revista TIME la incluyó en su lista de las 100 compañías más influyentes del mundo en 2025, destacando su papel como motor de la transición energética global a través de la electrificación, la digitalización y la automatización. Sus productos y soluciones están detrás de la operación de edificios inteligentes, centros de datos, infraestructuras críticas y plantas industriales en todo el planeta, y la compañía acompaña al 40% de las empresas del Fortune 500 en sus estrategias de sostenibilidad.

En el corazón de esa maquinaria global hay personas que hacen que la estrategia se convierta en resultados. Roberto Torres es una de ellas. Este ingeniero nacido en España, con base en Miami, lleva 21 años escalando posiciones dentro de Schneider Electric hasta alcanzar la dirección ejecutiva de una de sus regiones más diversas y complejas.

"Mi inclinación por el mundo de la electricidad comenzó muy pronto, impulsada por la curiosidad de entender cómo funcionan las cosas", recuerda Torres. "Me fascinaba cómo un fenómeno invisible como la electricidad se convierte en productividad, confort, seguridad y desarrollo".

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Graduado como Ingeniero Industrial Eléctrico en la Universitat Politècnica de Catalunya, Torres complementó su perfil técnico con un MBA de la Universidad Isabel I, el Executive Leadership Program de Harvard y programas en INSEAD. Su carrera comenzó como Project Engineer en Asdoconsult (2000–2001) y luego como Technical Sales Engineer en Siemens (2001–2004), etapas que le enseñaron una lección que aplica hasta hoy: "No gana la tecnología más avanzada; gana la tecnología más adaptada, eficiente, fiable y mantenible".

En 2004 ingresó a Schneider Electric en España como Offer Manager de Baja Tensión. Tres años después fue nombrado Power Marketing Director en Barcelona (2007–2011), donde contribuyó en un negocio de más de 100 millones de dólares, lideró el lanzamiento de los interruptores Compact NSX con un prioridad de desarrollar soluciones digitales, y lideró soluciones para el desarrollo de la energía eólica, desplazando a la competencia con una ganancia de 15 millones de euros en una de las plataformas eólica de fabricante de primer nivel español. En 2011 dio el salto internacional como International OEM Channel Director desde Grenoble, Francia, con responsabilidad sobre un canal que contribuía a ventas de socios por un valor de más de 1 billón de dólares en mercados como Alemania, China, Estados Unidos, Italia y España.

En 2016, la compañía le confió el cargo de Vice President – Building para el África e Islas, con sede en Casablanca, Marruecos. Allí gestionó una cuenta de resultados de más de 100 millones de dólares en 65 países, construyendo ecosistemas de canales y desarrollando talento regional. Entre 2021 y 2025, ejerció como General Manager para el Caribe, Océano Índico e Islas del Pacífico, con responsabilidad total sobre más de 30 territorios que generan ingresos superiores a 100 millones de dólares y un equipo multicultural cercano a 100 personas. A partir de enero de 2026, su mandato se ha concentrado estratégicamente en el Caribe, reforzando su liderazgo en una región prioritaria por su alta demanda de infraestructura energética resiliente, electrificación y sostenibilidad.

"En mis 21 años he pasado de tener funciones de marketing de oferta y canales a tener funciones globales de dirección de equipos y desarrollo de negocio", describe Torres. "No solo ocupé un puesto: fui responsable de resultados y de sostener un sistema escalable".

Su especialización en eficiencia energética y edificios inteligentes lo ha posicionado como referente interno en soluciones de continuidad eléctrica, sistemas de gestión de edificios (BMS/GRMS) y la plataforma digital EcoStruxure Power de Schneider Electric. "La eficiencia energética y los edificios inteligentes no son un extra", afirma con convicción. "Son una respuesta técnica y económica a tres presiones globales: costes energéticos crecientes, objetivos de descarbonización cada vez más exigentes y la necesidad de continuidad operativa en sectores críticos como salud, hoteles, aeropuertos y centros de datos".

Un logro reciente ilustra su estilo de liderazgo. "Hace unas semanas ganamos un proyecto para gestionar la energía eléctrica de una nueva mina de oro", relata.

"Coordiné un equipo de 15 personas y tras seis meses de trabajo intenso, obtener la adjudicación fue una recompensa moral enorme. Para mí representa la confirmación de que un equipo bien coordinado, con disciplina y pasión, puede ganar incluso en entornos altamente competitivos".

Fluido en inglés, español, francés y catalán, Torres se define como "un ejecutivo y líder global de energía y transformación con mentalidad de ingeniero". Casado y padre de una hija de 14 años, asegura que los valores que guían su carrera son la pasión por aprender cada día, la empatía, la integridad y la resiliencia. "Ahora comprendo que tener una fuente segura, confiable y económica de electricidad es uno de los pilares en el desarrollo económico de los países", concluye, dejando claro que para este ingeniero convertido en ejecutivo global, la energía no es solo un negocio, sino una misión.