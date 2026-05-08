Alto el fuego en el oeste de Libia tras horas de duros enfrentamientos que dejan 4 muertos
Las autoridades lanzaron un operativo de seguridad que desató los combates en Zawiya, lo que llevó a la intervención de líderes militares y ancianos de la región
Un alto el fuego fue alcanzado en la ciudad de Zawiya, en el oeste de Libia, tras la intervención de líderes militares y miembros del consejo de ancianos de la región, después de una jornada de enfrentamientos armados desatados la madrugada de este viernes, con un saldo de cuatro muertos y, al menos, 30 heridos, informó el medio The Libyan Observer.
Según otros medios locales, en los próximos días "habrá conversaciones ampliadas" con la mediación del consejo de ancianos -grupo de poder fáctico con gran influencia en tomas de decisiones regionales-, que buscará "la comunicación entre las partes en conflicto para que se mantenga la calma" y evitar así la repetición de los hechos.
Tras el anuncio de alto el fuego, la Institución Nacional de Derechos Humanos en Libia (NIHRL) agradeció a los mediadores su labor y subrayó la necesidad de adquirir "un compromiso total" para detener "toda forma de violencia y escalada" con el fin de garantizar una estabilidad en la región afectada por los enfrentamientos.
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Operativo de seguridad y sus consecuencias
Los combates comenzaron después de que las autoridades lanzaran un operativo de seguridad "a gran escala" para localizar a criminales y personas huidas de la justicia o implicadas en delitos contra la paz social, y a "involucrados en actos que amenacen la seguridad pública y la paz social".
La Media Luna Roja Libia y servicios de emergencias, que recibieron más de 200 llamadas de ciudadanos, informaron por redes sociales de la imposibilidad de intervenir debido a la situación de violencia que les impedía desplazarse por los puntos donde se producían los enfrentamientos.
Reacciones internacionales y antecedentes
La misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) condenó los combates y pidió a las autoridades "proteger a los ciudadanos y la infraestructura civil, y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y los derechos humanos".
Los hechos se producen a punto de cumplirse un año de unos duros enfrentamientos entre milicias, que comenzaron el 12 de mayo y duraron dos días, con un saldo de, al menos, 12 muertos y varias decenas de heridos.