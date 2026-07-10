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ministro iraní de Exteriores
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Ministro de Exteriores iraní viaja mañana a Omán para hablar sobre la situación en Ormuz

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se complican con el anuncio de Araqchí, quien busca apoyo en la región

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    Ministro de Exteriores iraní viaja mañana a Omán para hablar sobre la situación en Ormuz
    El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, viajará este sábado a Omán al frente de una delegación diplomática para discutir sobre la evolución de la situación en la región y en particular sobre el estrecho de Ormuz, según informó este viernes la agencia oficial IRNA.

    • El anuncio no ofreció más detalles sobre las reuniones previstas ni sobre los responsables con los que se reunirá Araqchí.

    Reacciones internacionales

    Estas reuniones se anunciaron poco después de que el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigiera a la organización que detuviera los ataques de Estados Unidos y amenazase con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hacía.

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    Además, previamente el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado que mantendría negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y había insistido en que el alto el fuego había acabado, un mensaje que provocó que el jefe de seguridad de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, advirtiera de que cualquier ataque contra las infraestructuras iraníes tendría represalias.

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