China defiende que su cooperación con Cuba es "abierta y legítima" tras sanciones de EE. UU.

El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. ( EFE/EPA/WU HAO )

El Gobierno chino pidió este lunes a Estados Unidos que levante cuanto antes las sanciones y el bloqueo contra Cuba y defendió que su cooperación con La Habana es abierta y legítima, después de que Washington impusiera medidas contra entidades y funcionarios cubanos por sus vínculos militares con países como China y Rusia.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, recomendó anoche en un comunicado a Washington que deje de verter basura una y otra vez sobre otros.

Guo aseveró que la cooperación entre China y Cuba es abierta, transparente y legítima, en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra empresas y ciudadanos cubanos.

China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera, agregó el vocero.

Sanciones impuestas

Estados Unidos sancionó el pasado jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la isla.

Entre los sancionados figuran también los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, así como responsables de empresas vinculadas al aparato militar cubano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Cuba utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios de Washington como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra el país.

Pekín ya había defendido en los últimos meses su cooperación con Cuba como legítima y transparente frente a acusaciones estadounidenses sobre actividades de inteligencia o bases militares cerca del territorio de EE. UU.

Las sanciones se enmarcan en la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, sometida a un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica y humanitaria de la isla.