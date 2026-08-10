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sanciones Estados Unidos Cuba
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China defiende que su cooperación con Cuba es "abierta y legítima" tras sanciones de EE. UU.

China reafirma su apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y critica la injerencia extranjera

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    China defiende que su cooperación con Cuba es abierta y legítima tras sanciones de EE. UU.
    El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. (EFE/EPA/WU HAO)

    El Gobierno chino pidió este lunes a Estados Unidos que levante cuanto antes las sanciones y el bloqueo contra Cuba y defendió que su cooperación con La Habana es abierta y legítima, después de que Washington impusiera medidas contra entidades y funcionarios cubanos por sus vínculos militares con países como China y Rusia.

    El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, recomendó anoche en un comunicado a Washington que deje de verter basura una y otra vez sobre otros.

    Guo aseveró que la cooperación entre China y Cuba es abierta, transparente y legítima, en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra empresas y ciudadanos cubanos.

    China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera, agregó el vocero.

    RELACIONADAS

    Sanciones impuestas

    Estados Unidos sancionó el pasado jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la isla.

    Entre los sancionados figuran también los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, así como responsables de empresas vinculadas al aparato militar cubano.

    • El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Cuba utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios de Washington como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra el país. 

    Pekín ya había defendido en los últimos meses su cooperación con Cuba como legítima y transparente frente a acusaciones estadounidenses sobre actividades de inteligencia o bases militares cerca del territorio de EE. UU.

    Las sanciones se enmarcan en la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, sometida a un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica y humanitaria de la isla.

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