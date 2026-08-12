Muere Hiroshi Okuda, el expresidente de Toyota que impulsó su expansión global

El fabricante japonés Toyota confirmó a EFE el deceso de Hiroshi Okuda, sin aportar detalles sobre la fecha y las causas. ( EFE )

El japonés Hiroshi Okuda, que entre 1995 y 2006 fue presidente de Toyota y lideró el auge internacional del gigante automotriz, falleció a los 93 años, afirmó este miércoles la compañía nipona.

El fabricante japonés confirmó a EFE el deceso, sin aportar detalles sobre la fecha y las causas.

Nacido en 1932 en la prefectura central de Mie, Okuda se incorporó a la compañía en 1955 tras graduarse en Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad Hitotsubashi de Tokio.

El japonés llegó a la cúspide de la pirámide jerárquica de Toyota en 1995, un nombramiento atípico en una compañía tradicionalmente dirigida por miembros de la familia fundadora, Toyoda.

Uno de los lanzamientos más destacados durante sus once años al frente del gigante nipón fue el 'Prius', el primer vehículo del mundo con propulsión híbrida de gasolina y electricidad producido en serie.

También bajo la presidencia de Okuda, Toyota puso por primera vez en el mercado japonés el 'Lexus', un modelo de gama alta capaz de competir con berlinas de lujo, como las de Mercedes-Benz, y que fue lanzado en 1989 en el mercado estadounidense.

Fiel al tradicional estilo administrativo japonés de mantener los empleos vitalicios, Okuda dirigió Toyota en una época en la que prácticamente duplicó el volumen de producción de vehículos, mediante la apertura de plantas de fabricación en Estados Unidos y Europa.

Uno de los principales reconocimientos de Okuda fue haber evitado durante su mandato las fricciones comerciales entre Japón y Estados Unidos durante las negociaciones en el sector automovilístico, aunque sus críticos le acusaron de haber utilizado su puesto al frente de la patronal japonesa Keidanren para beneficiar a Toyota.

Durante sus once años como presidente, Toyota avanzó hacia la supremacía mundial del motor frente a la estadounidense General Motors, llegando a convertirse en el número uno en ventas de vehículos en 2009.

La compañía vendió más de 11,32 millones de vehículos en 2025, un 4,6 % más que el año anterior, un nuevo récord de ventas que lo consolidó como líder del sector por sexto año consecutivo.