En el mundo faltan 34.4 millones de profesionales sanitarios

Foto de archivo de médicos cubanos en Brasil, uno de los países que ha acogido las brigadas que generan miles de millones de dólares en divisas a las autoridades de la isla. ( EFE )

El mundo necesita 34.4 millones de profesionales sanitarios más, de médicos a farmacéuticos, para alcanzar un nivel moderado de cobertura sanitaria universal, según un estudio que destaca que las mujeres son el 68.9 % del personal del sector, pero en ocupaciones de salarios más bajos y menores oportunidades de liderazgo.

El personal sanitario mundial casi se triplicó entre 1990 y 2023, pasando de 40.9 millones a 122.1 millones de trabajadores, pero los expertos consideran que sigue habiendo "una grave escasez", indica un estudio realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria (IHME) y que publica The Lancet Public Health.

En 2023, el personal sanitario incluía 33.2 millones de enfermeras, 15.1 millones de médicos, 7.6 millones de trabajadores sanitarios comunitarios, 6.8 millones de farmacéuticos y auxiliares de farmacia y 6.1 millones de dentistas y auxiliares dentales.

Sin embargo, se necesitan 34.4 millones de profesionales más para alcanzar una cobertura sanitaria universal moderada, con la que las personas puedan acceder a los servicios sanitarios esenciales sin dificultades económicas.

Entre las necesidades, los expertos cifran 23.9 millones más de enfermeras y matronas, 7.1 millones de médicos, 1.8 millones de dentistas y 1.6 millones de farmacéuticos.

Necesidades de personal sanitario

El sur de Asia se enfrenta a las mayores carencias, al necesitar 10 millones más de enfermeras y matronas y 2.6 millones de médicos.

Desigualdad de género

África subsahariana tiene asimismo una "grave escasez", con una densidad de enfermeros de 14.5 por cada 10.000 habitantes, frente a los 121.8 de los países de ingresos altos.

La investigación se centra también en el papel de la mujer en el sector de la sanidad, en el que representaba en 2023 el 68.9 % del total y el 71.4 % del crecimiento, pero se concentraban en profesiones que, por lo general, ofrecen salarios más bajos y menos oportunidades de liderazgo.

Las mujeres son el 80.7 % de las enfermeras, el 96 % de las matronas y el 89.5 % de los trabajadores sanitarios comunitarios, pero suponen menos de la mitad de los médicos.

El estudio se basa en las estimaciones de la Carga Global de Enfermedad (GBD) de 2023 y ofrece las primeras cifras mundiales desglosadas por sexo de 20 categorías de profesionales sanitarios en 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023.

Los profesionales sanitarios son la base de todo sistema sanitario y, aunque la plantilla mundial se ha ampliado "de forma espectacular", se necesitan millones más, destacó la autora principal del artículo, Annie Haakenstad, del IHME.

Una cobertura sanitaria universal moderada se asocia con unas densidades mínimas de personal de 23.8 médicos y 64.5 enfermeras y matronas por cada 10,000 habitantes, además de 5.2 dentistas y 5.6 farmacéuticos.

Estos valores de referencia mínimos pueden ayudar a los países a identificar las carencias de personal y a planificar las inversiones necesarias para satisfacer las necesidades sanitarias futuras.

Para subsanar las carencias de personal sanitario a nivel mundial será necesario realizar inversiones sostenidas en la formación, la contratación, la retención y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, agrega el texto.

Las políticas con perspectiva de género, que incluyan el desarrollo del liderazgo, las protecciones en el lugar de trabajo, los permisos parentales remunerados y las modalidades de trabajo flexible, también pueden contribuir a apoyar al personal sanitario, compuesto mayoritariamente por mujeres.