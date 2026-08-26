Colapso de glaciar provocó actividad sísmica y las inundaciones "catastróficas" en Nepal

Rescatadores transportan a una anciana rescatada de un hogar de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, 26 de agosto de 2026. ( EFE )

El colapso de un glaciar provocó actividad sísmica y posteriores inundaciones "catastróficas" río abajo en Nepal y la región autónoma china de Tíbet, informó este miércoles el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La agencia señaló que la actividad sísmica, que inicialmente se reportó como un terremoto, "fue en realidad un colapso glaciar y un flujo de escombros" que "provocó repercusiones catastróficas posteriores río abajo.

Al menos 160 personas murieron (157 en Nepal y 3 en China) y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de que violentas inundaciones repentinas golpearan ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

Operaciones de rescate

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi.

Operaciones de rescate

El tercer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dado a las 22:00 (16:15 GMT) indicó que permanecían sin contacto 384 turistas, 291 extranjeros y 93 nepalíes.

Además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Medidas oficiales

El recuento, actualizado hasta las 20:00 hora local (12:00 GMT), precisó que el número concreto de fallecidos y heridos seguía bajo verificación mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.

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