Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí contra una vivienda en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. ( AFP )

El Ejército israelí (FDI) mató este domingo a dos palestinos en un ataque aéreo contra un vehículo que se encontraba en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina.

El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria.

Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.

Justificación del ataque

Al ser consultado por EFE, el Ejército israelí confirmó haber impactado contra el vehículo y aseguró que los dos individuos eran "operativos de la unidad de ingeniería del brazo armado de Hamás".

"Recientemente, estos terroristas habían participado en la fabricación y el desarrollo de armas, así como en ataques terroristas contra tropas de las FDI y civiles israelíes, además de intentar restablecer las capacidades de la organización terrorista", agregó.

Por su parte, el grupo islamista palestino no ha reivindicado hasta el momento el fallecimiento de los dos supuestos miembros de su organización en este nuevo ataque israelí sobre la Franja de Gaza.

El Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de la Administración de Hamás en la Franja, comunicó que, en las últimas 48 horas, los ataques israelíes causaron 10 muertos y 56 heridos en Gaza, sin incluir los fallecidos en este último incidente.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, el 10 de octubre de 2025, al menos 1,369 palestinos han muerto y 4,627 han resultado heridos. Además, se calcula que centenares de víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, ya que los equipos de ambulancias y rescate no han podido llegar hasta ellas.

La cifra total de muertos provocados por el Ejército de Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los atentados de Hamás en territorio israelí, asciende a 73,783 y la de heridos a 174,738, de acuerdo a Sanidad gazatí.