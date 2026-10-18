La epidemia de ébola en República Democrática del Congo deja más de 4,500 muertos

Desde el inicio de la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país, el pasado 15 de mayo, la RDC acumula 9,415 casos confirmados y 4,536 muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 48.2 %. ( EFE )

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se ha extendido a una octava provincia del país, tras la confirmación de dos casos en Ubangui del Norte, situada en el noroeste y fronteriza con la República Centroafricana, informaron este domingo las autoridades congoleñas.

Según el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, los nuevos contagios, detectados en la zona de salud de Wapinda, corresponden a dos jóvenes residentes en un área limítrofe con la provincia de Bajo Uele.

Con estos casos, el brote afecta ya a ocho de las 27 provincias del país y alcanza un total de 66 zonas de salud.

Desde el inicio de la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país, el pasado 15 de mayo, la RDC acumula 9,415 casos confirmados y 4,536 muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 48.2 %.

El principal epicentro del brote continúa siendo la provincia oriental de Ituri, que concentra el 73.2 % de los contagios, mientras las operaciones de respuesta médica y rastreo de contactos se extienden a las ocho provincias afectadas para frenar la propagación del virus de la cepa Bundibugyo.

De acuerdo con los datos oficiales, en el último recuento se registraron 67 nuevos casos confirmados: 44 en Ituri, 14 en Kivu del Norte, siete en Alto Uele y dos en Ubangui del Norte.

También se notificaron 18 muertes comunitarias y ocho fallecimientos en los centros de tratamiento.

Las autoridades sanitarias informaron de que 2,522 pacientes se han recuperado desde el inicio de la epidemia, mientras continúan las labores de rastreo de contactos, cuyo índice de seguimiento se sitúa en el 79.1 %, por debajo del umbral óptimo del 95 %.

Propagación internacional

La epidemia también llegó a la vecina Uganda , donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC , y dos fallecimientos .

, donde la (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar confirmados, incluidos , y . Otros tres países han detectado casos vinculados a la epidemia: Kenia , con siete ; Francia , con uno , y Países Bajos , también con uno .

, con ; , con , y , también con . La cepa Bundibugyo , causante del actual brote, carece de tratamientos médicos específicos. Sin embargo, la OMS trabaja en el desarrollo de dos vacunas que ya han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, han mostrado resultados favorables en materia de seguridad.

, causante del actual brote, carece de médicos específicos. Sin embargo, la OMS trabaja en el desarrollo de dos vacunas que ya han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, han mostrado resultados favorables en materia de seguridad. Su desarrollo, no obstante, podría requerir varios meses.