Eran aproximadamente las 8:37 de la noche del sábado 24 de octubre cuando una de las patas de la plataforma petrolera Prospector 5 se hundió repentinamente en el lecho marino frente a las costas de Gabón, en África Central. La estructura perdió estabilidad y terminó hundiéndose con 115 personas a bordo.

El accidente ocurrió en aguas próximas a la ciudad de Mayumba, mientras la plataforma, propiedad de la compañía Borr Drilling, realizaba maniobras de elevación y precarga para iniciar una nueva campaña de perforación contratada por la empresa BW Energy.

Según la información preliminar divulgada por Borr Drilling, el colapso comenzó cuando una de las patas de apoyo penetró súbitamente en el fondo del mar, fenómeno conocido técnicamente como punch-through.

Este tipo de incidente puede producirse cuando el terreno submarino no soporta adecuadamente el peso de la estructura. La pérdida repentina de apoyo provoca un desequilibrio que puede ocasionar la inclinación y el hundimiento de la plataforma.

De las 115 personas que se encontraban a bordo, 110 fueron localizadas con vida, mientras que otras cinco permanecían desaparecidas, según la actualización oficial divulgada este lunes por Borr Drilling.

La compañía informó que los supervivientes estaban siendo trasladados a tierra firme para recibir atención y asistencia, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate por aire y mar.

Búsqueda desesperada de los trabajadores

El accidente desencadenó una operación de emergencia en la que participan las autoridades gabonesas, equipos especializados y personal de las compañías involucradas.

El director ejecutivo de Borr Drilling, Bruno Morand, expresó su preocupación por los trabajadores cuyo paradero se desconoce y aseguró que la prioridad de la empresa es localizarlos y atender a las personas afectadas.

Por su parte, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ordenó movilizar recursos del Estado, incluida la Marina Nacional, para apoyar las labores de búsqueda.

El mandatario también anunció una investigación a cargo del Ministerio de Petróleo y Gas para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

"Los gaboneses tienen derecho a saber qué ha ocurrido", expresó el gobernante, quien prometió que las conclusiones de la investigación serán divulgadas.

Reportes sobre una posible víctima mortal

Aunque Borr Drilling mantenía oficialmente este lunes el balance de cinco personas desaparecidas, la agencia Reuters informó, citando fuentes conocedoras del incidente, que uno de los trabajadores habría fallecido y que los otros cuatro continuaban sin ser localizados.

La compañía no había confirmado esa muerte en su actualización del 26 de octubre.

BW Energy, por su parte, informó que la producción de su instalación MaBoMo fue suspendida conforme a los procedimientos de seguridad. También indicó que no se habían reportado daños en esa instalación ni vertidos accidentales de sustancias peligrosas al mar procedentes de ella.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias que provocaron que una estructura diseñada para realizar operaciones de perforación marítima perdiera estabilidad y se hundiera durante las maniobras previas al inicio de los trabajos.