Rusia veta la resolución de EE. UU. para renovar la misión de la ONU en el Sáhara

Representantes de los miembros del Consejo de Seguridad votan durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (Nueva York, EE.UU.), 24 de febrero de 2025. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

Rusia vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución impulsada por Estados Unidos para prorrogar el mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, pese a contar con el respaldo de once de los quince miembros del órgano.

Rusia, que cuenta con poder de veto como miembro permanente del Consejo, votó en contra de la resolución, mientras que China, Pakistán y Somalia se abstuvieron. Los otros once miembros del órgano votaron a favor.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, lamentó el veto ruso y criticó que se use "para preservar la letra R de referéndum", en alusión a una consulta que, según dijo, Naciones Unidas lleva décadas sin considerar viable.

"Los responsables de la ONU llevan 30 años explicándonos esta realidad", afirmó.

Propuesta de autonomía

La resolución planteada por EE.UU. consolidaba la propuesta de autonomía de Marruecos bajo soberanía marroquí como eje de las negociaciones para resolver el conflicto, al considerarla "la solución más viable" y establecerla como "única base" para continuar las conversaciones.

También buscaba eliminar la referencia al referéndum que figuraba en la denominación de la misión (Minurso) desde su despliegue en 1991, en el marco de un plan de arreglo que contemplaba una consulta para que la población saharaui decidiera el futuro del territorio, pero que nunca llegó a celebrarse.

Waltz defendió que la iniciativa estadounidense "permitía avanzar hacia una solución" y acabar con la situación de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia).

"No apoyaremos un statu quo que condena a todos ellos a otras cinco décadas", afirmó en la sesión.

Condiciones humanitarias

El diplomático también alertó sobre las condiciones humanitarias en los campamentos y citó informes recientes de la ONU según los cuales cerca de dos tercios de los niños menores de cinco años padecen anemia, un tercio presenta retraso en el crecimiento y el 90 % no recibe una dieta mínima aceptable.

Pese al veto, Waltz aseguró que "Washington seguirá trabajando" con el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y las partes implicadas para alcanzar una solución negociada.

Asimismo, señaló que será necesario garantizar "una reducción ordenada y estable de la presencia de la misión".

Waltz insistió en que Estados Unidos sigue apoyando el principio de autodeterminación y defendió que "hay muchas maneras de materializar y expresar la voluntad de un pueblo".