Denuncia maltrato y rechazo en dotaciones policiales por ser honesto

SANTO DOMINGO. Un segundo teniente de la Policía con más de 22 años en esa institución denunció ser víctima de maltrato y rechazo en todas las dotaciones policiales, en donde, asegura, no lo quieren por ser honesto.

En un vídeo que difundió en las redes sociales, el suboficial, de apellido Fernández, afirma que por el rechazo a que es sometido, solo por no hacer lo mal hecho, quiere que se le dé de baja en la llamada institución del orden.

“Yo no puedo seguir en las filas de la Policía Nacional por el hecho de los maltratos y los martirios que estoy pasando en la Policía Nacional. Por yo ser honesto no se me quiere en ningún lugar. No quepo en ninguna dotación policial”, indica.

El agente muestra una humilde vivienda en la que dice solo ha conseguido eso en todos los años que posee en la Policía, pero afirmó que se siente satisfecho no caer en las tentaciones que, sostiene, han caído sus compañeros.

“Soy pobre, pero tengo mi frente en alto, no soy un bandido, ni una rata que es lo que es aquellos que tienen dinero mal habido. No tengo dinero pero tengo vergüenza y pulcritud y honestidad”, aseguró.