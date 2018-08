Grupo pro haitiano participará en desfile de dominicanos en Nueva York

Sus planteamientos

“Los dominicanos de ascendencia haitiana han visto sus vidas paralizadas, ya que su propio gobierno se niega a reconocer su nacionalidad y les otorga los documentos de identidad necesarios para ir a la escuela, trabajar, casarse, registrar a sus hijos al nacer y otras actividades básicas de la vida. Como inmigrantes y como hijos de inmigrantes, los dominicano-estadounidenses conocen de primera mano la marginación y discriminación que enfrentan los migrantes y sus familias en todo el mundo. Nos solidarizamos con la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana para restablecer su derecho a una nacionalidad. El nombre We Are All Dominican es un reconocimiento de su identidad, en resistencia al esfuerzo del gobierno por negar su nacionalidad, sus derechos fundamentales y su humanidad”, dice el texto.

Agrega el grupo que “We Are All Dominican lucha contra las injusticias dirigidas a los dominicanos de ascendencia haitiana y sus familias debido al anti haitianismo arraigado en la República Dominicana. La diáspora dominicana dominante a menudo reproduce estos prejuicios y actitudes discriminatorias. Por lo tanto, nuestro objetivo es construir una base de dominicanos-estadounidenses comprometidos con la justicia racial mediante la sensibilización y el apoyo al movimiento por la ciudadanía, los derechos civiles y políticos en la República Dominicana”.

La entidad fue creada por dominicanos que se definen como liberales y estudiantes haitianos y de origen haitianos en colegios comunitarios y universidades en Nueva York.

La presencia de ese y otros grupos que defienden a los inmigrantes haitianos es el alegato del Instituto Duartiano de Nueva York para llamar a un boicot al desfile, advirtiendo sobre eventuales fricciones que podrían degenerar en violencia.

Posterior a la sentencia, ese grupo fue enfrentado por dominicanos que lo acusaron de “enemigo” de la dominicanidad y en medio de algunas protestas, se produjeron enfrentamientos verbales y amenazas físicas entre ambos.