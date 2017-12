JCE dice resolución sobre apellidos no se ha aplicado porque falta protocolo

SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, declaró este jueves que “la resolución No. 03-17 de fecha, 23 de mayo de 2017, no se le ha aplicado hasta el momento a ningún caso en particular, en razón, de que nuestra institución está elaborando el protocolo correspondiente”.

Castaños Guzmán señaló a través de un comunicado que “estamos en la mejor disposición de reunirnos con la Directora y los funcionarios del órgano rector de la niñez dominicana que es CONANI, para coordinar los pasos tendentes a resolver la situación de los menores que judicialmente han sido declarados en abandono, por carecer de padres conocidos y no tener apellidos, y por supuesto que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia es imprescindible para la solución del problema por las competencias que le son propias”.

La JCE reiteró “que está en la mejor disposición de recibir todas las propuestas y sugerencias sobre el tema en particular”.