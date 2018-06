Los derechos humanos enfrentan situación difícil en el país, según Manuel María Mercedes

SANTO DOMINGO. “El derecho que usted no conoce es un derecho que usted no reclama y el derecho que usted no reclama es un derecho que se pierde”.

Esta es la consideración del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, quien asegura que la situación de los derechos fundamentales en el país es difícil, debido al desconocimiento de los ciudadanos y a la falta de políticas pública del Estado para garantizarlos.

El jurista, que tiene 20 años presidiendo esa comisión, señala que en el país todavía “hay instituciones que cometen tortura”, también asegura que todos los años ocurren ejecuciones extrajudiciales y que no todos los dominicanos tienen garantizado el derecho fundamental de la salud.

Otro punto que a su entender es preocupante, es el hecho de que la Policía Nacional realiza constantes redadas en donde supuestamente son detenidas personas sin ninguna justificación, en violación del derecho fundamental que tienen los ciudadanos al libre tránsito.