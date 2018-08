Pesquisas preliminares apuntan se suicidó niño de 13 años en Villa María

SANTO DOMINGO. Los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en el caso de la muerte del niño de 13 años encontrado muerto el pasado 23 de julio en el sector Villa María apuntan a un suicidio, lo que es puesto en duda por sus familiares que insisten en que se profundicen las investigaciones de las circunstancias del deceso.

En un primer momento el caso fue reseñado como un posible homicidio, ante las afirmaciones de familiares cercanos de Anthony Said Dalmasí Paulino de que su cuerpo presentaba señales de violencia física y sexual.

No obstante, los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señalan que el fallecimiento del jovencito se debió a asfixia mecánica por ahorcadura, en la que no habrían participado otras personas, sin encontrar evidencia de agresión física o heridas de defensa.

Por el caso fue apresado para investigación, a petición de la familia de Anthony, el señor Emilio Félix, de 59 años, quien fue puesto en libertad por insuficiencia de pruebas, según lo informado por la Policía Nacional.

El señor Félix, quien era vecino de la víctima, mantuvo relaciones sexuales con el niño por un tiempo no especificado, de acuerdo a declaraciones de su hermana Meibi Dalmasí, quien aseguró se enteró de la situación después de la muerte de su hermano.

“Me enteré por vía de un amigo. Me dijo ‘¿Tú estás segura que él se ahorcó? Yo no creo eso. ¿Tú sabes que él tenía una relación con fulano?’, me dice y me manda pruebas. Me manda conversaciones que había tenido con mi hermano, donde mi hermano le dice a él que el señor le daba dinero, pero que era muy celoso”.