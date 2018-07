Buscan frenar la medida contra el proselitismo con recurso en el TSE

Apoyo para regular el tiempo

El aspirante presidencial Víctor (Ito) Bisonó manifestó que apoya la medida de la JCE independientemente de que esté o no fundamentada en las normas vigentes, porque es lo que necesita el país. “No se puede estar agobiando permanentemente a la población, distrayéndola, y a veces hasta molestándola con política permanente, el país tiene que tener tranquilidad para trabajar y echar adelante”, dijo. Bisonó sostuvo que el tiempo de proselitismo público es lo que se está regulando, debe ser específico y cuidar de que no se use el dinero del Estado.