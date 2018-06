Roberto Salcedo llama a partidos y JCE a buscar consenso sobre prohibición de proselitismo

SANTO DOMINGO. Roberto Salcedo, miembro del Comité Central del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex alcalde del Distrito Nacional, exhortó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos políticos a sentarse en la mesa del diálogo y buscar consenso sobre la reciente resolución que busca regular los tiempos de campaña electoral.

Salcedo expresó su posición luego que la Junta Central Electoral emitió una resolución en la que prohibió a partir de ayer lunes el activismo político antes de que se inicie formalmente la campaña electoral.

“No se trata de coartar el libre derecho de aspirar y participar de los procesos a todo aquel que así lo entienda. No obstante, existe un factor fundamental que es el de proteger y no permitir que se erosione la imagen de la JCE, ya que sin su fortaleza, no sería posible arbitrar un proceso diáfano, transparente y creíble para los actores envueltos en nuestro sistema de partidos”, dijo el exalcalde.

Salcedo subrayó que vivir envueltos en conflictos y confrontaciones nada aporta al sistema, y que, muy por el contrario, debilita una institucionalidad que tanto ha costado construir.

“El debate de ideas siempre resulta enriquecedor, queda de nuestra Junta Central Electoral propiciar ese gran diálogo que priorice los intereses de todas y todos los dominicanos, respetando los derechos de aquellos que participan de manera activa en la vida política del país”, planteó el político en la nota.