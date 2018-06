Rogelio Cruz dice que seguirá siendo sacerdote de manera independiente

“Hay irregularidades en la carta que me han enviado de expulsión; primero: notifican primero a la prensa antes que a mí, y yo tengo 39 años en la Congregación Salesiana y 28 años siendo sacerdote, por lo tanto es una falta de respeto de la Inspectoría de la Congregación Salesiana hacia un miembro, que hasta este momento sigo siendo miembro”, deplora Rogelio Cruz.

“Esto sigue siendo trabas de Falcondo Xtrata nikel, de Barrick Gold y de la Uni Gold, las mineras en este país que se reunieron; y lo primero, yo lo advertí y lo dije que me iban a sacar de circulación; el plan en primer momento era eliminarme, y como dimos la voz de alerta a los organismos internacionales eso paró, ahora es neutralizar la figura de Rogelio Cruz”, dijo el religioso.

Cita como otra de las irregularidades que no le dieron ningún tiempo para defenderse a pesar de que dicen haberle otorgado ese derecho. Sobre su continuidad como sacerdote, consideró que el pueblo está preocupado por qué va a pasar con Rogelio Cruz. Dijo sobre este aspecto: "No va a pasar nada, yo soy sacerdote para siempre, a mí me ordenaron sacerdote para siempre, no perteneceré a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero la iglesia es del pueblo y Jesús es de la iglesia del pueblo", proclamó.

Cita como otra de las irregularidades que no le dieron ningún tiempo para defenderse a pesar de que dicen haberle otorgado ese derecho.

“Dicen que me dieron un tiempo para defenderme, pero desde el dos de abril para acá a mí nadie, no ningún superior, se me ha acercado a decirme: Rogelio mira a partir de este momento va esto, esto y lo otro”, expresó el sacerdote.