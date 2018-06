En República Dominicana aumentan los nacimientos en madres solteras

SANTO DOMINGO. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo, reveló que según datos administrativos de las Oficialías del Estado Civil, durante el 2016 se registraron 204,037 nacimientos, de los que 139,583 ocurrieron ese mismo año, de ellos 123,686 (88.6 %) correspondieron a madres solteras; 15,679 (11.2 %) a casadas y 218 (0.2 %) no especificaron su estado civil. “Cuando nos referimos a madres solteras, necesariamente no quiere decir que no tenían pareja o cónyuge, sino que no estaban legalmente casadas”, aclaró.

Indicó que el 29.7 % de las madres alcanzaba un rango entre los 20 a 24 años al momento del nacimiento, registrando un total de 41,553 nacidos, 39,047 de madres solteras y 2,483 de las casadas.

Señaló que en menores de 15 años se registraron 604 nacimientos y entre adolescentes de 15 a 19 años, ocurrieron 22,326, de los cuales 22,068 de madres solteras y 249 de las casadas. “Esas cifras deben motivarnos a la reflexión debido a la proliferación de embarazos en adolescentes cuando deberían aprovechar al máximo su juventud en terminar sus estudios escolares y reorientar su futuro en un mejor porvenir”, dijo. Los registros también muestran que las mujeres de 25 a 29 años son las que más nacimientos han producido, con una cantidad de 36,571. De este universo, 31,164 nacimientos de madres solteras y 5,371 de casadas.