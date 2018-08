Los “fake news” en la salud. Te contamos de cinco

”El paracetamol contiene un peligroso virus”

Este bulo se originó el pasado año 2017, y empezó a circular como una cadena por WhatsApp y otras redes sociales y servicios de mensajería. El mensaje advertía de los peligros del Paracetamol “P-500” o “Paracetamol Aeknil” describiéndolo como “un Paracetamol nuevo, muy blanco y brillante” que, según la información falsa, estaba infectado con el virus “Machupo”.

La cadena no adjuntaba estudio alguno porque, tal y como dejan claro en “#SaludSinBulos”, no es real. Si bien el virus existe, y su verdadero nombre es “virus de la fiebre hemorrágica boliviana” (BHF), se contagia principalmente por fluidos y su huésped principal son algunos roedores de América del Sur. Pero, desde luego, no habita en el Paracetamol.