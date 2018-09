Familia de la joven que murió al caer de un octavo piso acusa al exnovio de la víctima

SANTO DOMINGO. La familia de Andreea Celea, la mujer que falleció el pasado sábado al caer al vacío de edificio de un hotel del sector Bella Vista, del Distrito Nacional, exigieron justicia y aclararon que la joven llegó de Rumania a los cinco años de edad y que se nacionalizó dominicana.

Cezara Voicila, hermana de la occisa y haciéndose acompañar de su madre y de su abogado, sostuvo que la madre del acusado, Gabriel Villanueva, es una prominente empresaria que aparte de tener negocios en la República Dominicana también los posee en Haití.

Acusó a la empresaria, la cual no citó por su nombre, de planificar la escapada de su vástago.

"Necesitamos ayuda y apoyo porque estamos tratando con unas personas que no sabemos de qué son capaces", indicó Voicila.

Desmintió también que Villanueva, de quien la víctima se había separado hace un año, se entregara a la Policía de manera voluntaria.

"Una persona que no es culpable no huye de la escena del crimen, tampoco se lleva el celular de la víctima, una persona que no es culpable no la apresa la Policía intentando huir por la frontera de Haití", dijo Voicila visiblemente apenada y con ojos aguados.