Incendio consume taller; estiman pérdidas en dos millones de pesos

SANTO DOMINGO OESTE. Un incendio consumió en la mañana de hoy un taller de reparación de electrodomésticos en la calle La Esperanza esquina Duarte de Dios de Los Alcarrizos.

Isaías Rossis, director municipal de la Defensa Civil en esa demarcación, informó que el siniestro se inició alrededor de las 9:30 de la mañana y fue sofocado alrededor de las 11:00. No hubo pérdidas humanas.

A la una de la tarde aún se observaba la presencia de miembros del organismo trabajando en la remoción de los escombros.

El propietario del negocio, Juan Bautista Medina De la Rosa, dijo que no se explica cómo se originó el fuego.

“Cuando llegué en la mañana los vecinos me dijeron que estaba saliendo humo de la parte trasera del taller, pero el humo no me permitió acercarme lo suficiente para ver qué era lo que se quemaba”, explicó a DL.