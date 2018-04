Ni la Policía ayudó al sargento que se suicidó por falta de recursos para operar a su hijo

“Ellos discutieron. El policía le preguntaba a la madre del niño, que si ella quería que él se diera un tiro, después se fue. Ese día yo escuché esa discusión y al día siguiente cuando llego del trabajo como a las 9:00 de la noche, me encontré con que el hombre se mató”, relató uno de los vecinos.

Video pidiendo ayuda

En un video de Noticias Telemicro, publicado a principio de diciembre del año pasado, se puede observar al sargento de la Policía, quien entre lágrimas, pide a las autoridades ayuda porque no quería dejar morir a su bebé.

“Pueblo Dominicano, me da mucha pena que mi hijo se me vaya, y yo luchando por él. Ayúdenme por favor, soy un padre de muy poco recursos, y mi niño de un año y nueve meses no puede caminar ni hablar”, suplica entre sollozos el sargento Aquino en el video.

En la grabación, en la que el sargento aparece acompañado del niño y de la madre, precisaron que para el trasplante necesitaban 120 mil dólares, en ese entonces.

También dijeron que el menor padece de “Atresia Biliar”, que de acuerdo con informaciones médicas, es cuando los conductos biliares se inflaman y se bloquean después del nacimiento, lo que provoca que la bilis, en lugar de pasar a la vesícula biliar, queda atrapada dentro del hígado y rápidamente daña las células hepáticas ocasionando un deterioro progresivo (fibrosis y después cirrosis) que puede llevar a la falla total. Además, el niño tiene dos hernias umbilicales.