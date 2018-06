Presidente de junta de vecinos había sido amenazado por su supuesto matador

SANTO DOMINGO. “¡Ay ombe mataron al Johnny!”, fue el lamento de una de las residentes de Gascue ayer. En shock y terror están los vecinos luego de lo que catalogan como un asesinato por un “antisocial” contra el presidente de la junta de vecinos del Ensanche Lugo, Johnny Pérez, residente en la calle Las Carreras Número 5.

De acuerdo con moradores de Gascue el conflicto entre la víctima y el supuesto homicida se inició cuando el segundo comenzó a estacionar un vehículo de combustión diesel frente a la casa del hoy occiso, quien se le quejó porque el individuo dejaba el vehículo encendido en horas de la mañana “para que se calentara”. “Johnny le había dicho que el humo se le metía en la casa a las 6:30 a 6:45 de la mañana”, contó un comunitario. De ese punto inicial, el problema escaló cuando el supuesto victimario le amenazó con un arma de fuego y después puso una querella en su contra, supuestamente sin fundamentos, dicen los vecinos.

“El hombre se las arregló para junto a una fiscal, con una hija y una sobrina que trabajan en la Suprema Corte de Justicia, armarle un expediente totalmente falso a Johnny por el que fue citado”, dijo un vecino cuyo nombre Diario Libre se reserva por razones de seguridad.

“Como nosotros (los vecinos) tenemos buenas relaciones con la gente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Johnny pudo arreglar ese problema porque no era cierto”, contaron varios vecinos. “Fue un escenario que le montaron con tráfico de influencia”, dijo.

Otra vecina, con quien DL conversó, contó por teléfono la misma historia. “!Ay! Estoy consternada, él me habló de ese problema. El vecino le sacó una pistola, él llamó a la policía y luego fueron a la fiscalía y como el tipo tiene una hija que trabaja en la Justicia no le hicieron nada. Por el contrario le hicieron firmar un papel a él, él me llevó el papel para ver qué le decía y como lo podía ayudar en eso hace unos meses”.

Sin embargo, una vez arreglado el problema legal hubo un período de calma. “Ya Johnny no me hablaba más del problema con ese señor, y yo pensé que eso ya no estaba pasando, que el problema se había calmado”, dijo una persona que habló la situación.

Moradores y expresidentes de las juntas de vecinos de Gascue coincidieron en que Johnny era una persona que trabajaba por la comunidad y preocupada por su entorno. “Johnny era el enlace de las juntas de vecinos de Gascue con la seguridad”, dijo un vecino, “se preocupaba por todo. Era una persona que podía estar ganándose un dinero en la calle trabajando, pero mejor velaba y trabajaba con la comunidad”.

Algunos de los antiguos presidentes de juntas de vecinos consultados por DL no podían hablar por la pesadumbre que les embargaba.