Trasladan a Perú al sacerdote Mario Serrano, activista de la Marcha Verde

Marcha Verde dijo lamentar su traslado

Durante la entrevista con Juan Bolivar Díaz y Ana Mitila Lora, Serrano Marte sostuvo que al darse a conocer su traslado la Marcha Verde le manifestó que lo lamentaba, a lo que él respondió “lo que están ganando es un promotor latinoamericano y caribeño para el proceso de lucha contra la corrupción”.

Recordó en otras ocasiones salió del país y fue en los años 90 cuando fue trasladado a Venezuela, donde permaneció cuatro años y “en plena revolución chavista”, en 1997.

Sostuvo que le tocó trabajar y formar parte de la Asociación de Dominicanos en Venezuela.

“Allí me quería quedar, pero el provincial me dijo en ese momento: no, tú no te puedes quedarte. Tú no te has dado cuenta que tú eres de los pocos jesuitas negros”.