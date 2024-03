Premios a la fruslería

De nuestra pequeñez isleña tratamos de escapar de mil y una maneras, todas con el común denominador de parecernos a otros. En esa búsqueda de lo más, terminamos siempre con lo menos: una suerte de caricatura que, como tal, carece de verosimilitud.

Ejemplos abundan. Los Premios Soberano es uno. Nuestro inventario artístico es tan y tan reducido que se agota en unas pocas menciones. Como se trata de una gala, hay que inflarlo y de ahí unas categorías que nada tienen que ver con arte escénico, musical o cinematográfico, y que trastornan la verdadera finalidad de una agrupación que respeto, Acroarte. Tiempo es de repensar el producto, de premiarlo con un aggiornamento.

Hay que independizar la comunicación profesional, entiéndase el periodismo, de los ejercicios simples de lectura o presentación por cualquiera de las vías audiovisuales masivas. Alejar por igual el periodismo de televisión, más si es de investigación, de programas de variedades que aunque buenos siempre tendrán otro aroma... Eternamente conveniente, la separación entre paja y grano. Que el periodismo no necesariamente es arte.

Inventar géneros musicales nada tiene de malo. Premiar las fruslerías cae en la categoría de harina de otro costal.

En un país de escasa ocurrencia creativa, el Soberano tiene causa. Promueve el arte, bonifica al artista y divierte sanamente a la sociedad. O al menos a los valientes que soportan la paliza televisiva. Sin causa, por supuesto, esas exhibiciones sartoriales carentes de un módico de arte, que nunca podrán realzar la belleza inexistente y si ocultar las gracias que a todos gustan. Al menos a mí. De niño aprendí, y de viejo no he olvidado, que no se hizo la miel para la boca del asno. ¿O no será que el jumento suele rascarse con otro de su misma especie?