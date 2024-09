Se cae el telón

La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, finalmente denominó al gobierno de Venezuela por lo que realmente es: una dictadura. Se desvaneció el telón que durante años cubría las atrocidades cometidas por los esbirros chavistas, encabezados por Nicolás Maduro y su incondicional escudero, Diosdado Cabello.

Ya no quedan dudas sobre la autenticidad de los múltiples informes relativos al estado de los derechos humanos en la patria de Bolívar. Ante la constante oleada de denuncias por violaciones, la ONU no tuvo otra opción que ampliar su escrutinio sobre la situación en el país sudamericano. Para ello, creó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. En 2021, para el espanto de quienes insisten en colocarse la venda socialista para no ver, la expresidenta de Chile y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un informe contundente que reveló los desmanes del régimen venezolano.

Recientemente, la misión ha hecho público un nuevo y demoledor reporte, que abarca hechos ocurridos tras la charada del 28 de julio. Citemos un párrafo que resume la brutal represión desatada contra quienes osan oponerse al autoritarismo: "No son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

Frustrados por la reacción del mundo democrático ante su grotesca farsa electoral, los líderes de la dictadura ahora buscan acallar todo vestigio de disidencia, enterrando con violencia los millones de votos que, pacíficamente, pretendían desalojarlos del poder: es una extensión de los "patrones previos que la misión ya ha calificado como crímenes de lesa humanidad".