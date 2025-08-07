Cédula nueva, justificación vieja

Hace apenas una década, la cédula que pronto se tirará al zafacón fue presentada con fanfarria como "la más segura del mundo". La Junta Central Electoral la mostró como prodigio tecnológico: 23 elementos de autenticidad, hologramas UV, microtextos, fondo guilloché y un chip que jamás se usó porque —dijeron— el país no tenía con qué leerlo.

Aquel carné fue premiado internacionalmente y costó 17 millones de dólares. Hoy, diez años después, nos vuelven a vender el mismo cuento. Solo que ahora, la nueva maravilla nos costará casi 100 millones de dólares. Sí: ¡seis mil millones de pesos!

La ley dice que la vigencia del documento es de diez años, no que se adopte un nuevo formato. En un país con hospitales rotos, escuelas sin baños y los gastos de capital por el suelo, la chequera pública se agita como tarjeta de crédito sin tope.

¿No era un documento confiable? ¿No fue con esa misma cédula que elegimos y derrotamos a Luis Abinader, a Danilo Medina y al PLD? ¿Con la que también votamos por alcaldes, senadores y diputados en elecciones limpias y reconocidas dentro y fuera? ¿No fue con ella que Abel Martínez y Leonel Fernández perdieron sin rechistar las presidenciales de 2024? ¿Y entonces?

Esa cédula, vencida y todo, sigue sirviendo para lo esencial: votar, cobrar, operaciones bancarias, registrar hijos, firmar contratos. ¿De verdad urge reemplazarla por las mismas razones que se invocaron en 2014? La tecnología evoluciona, sí, pero el respeto al contribuyente exige algo más que refritos retóricos y campañas de relaciones públicas. Que esta Junta Central Electoral no nos venda como novedad lo que es repetición, y que no se nos haga pagar —¡otra vez!— por lo que ya habíamos comprado.