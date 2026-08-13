Los viáticos y desvaríos de los jce

La Junta Central Electoral (JCE) quiso corregir mi gramática y olvidó revisar su contabilidad. Es el problema de responder con toga cuando se piden facturas. Lástima que tanta severidad con las palabras no mute en igual entusiasmo para explicar los números.

¿Improcedente que una opinión utilice expresiones irónicas para cuestionar el costo de los viajes de los jefes del centro electoral (jce)? Conviene, entonces, despejar el expediente. Si los jce visitaron El Corte Inglés, probaron los buenos fogones y apuraron caldos memorables, no lo sé. Ciertamente comprobaron que Madrid está en el mismo lugar. Todo cabe en la ironía de columnas de opinión, aún no prohibidas por la JCE.

Sí me anima el deseo sincero de que hayan podido dormir en las poltronas convertibles en cama de la clase ejecutiva, cabina que les está vedada a los ministros del gabinete. Ahí los honorables jce ganaron ya el pleito de la superioridad aérea.

Lo comprobable resulta bastante menos divertido. Hirayda Fernández y Samir Chami Isa recibieron RD$720,000 cada uno por quince días de viáticos: RD$48,000 diarios. Los boletos costaron otros RD$557,656.02. Total: RD$1,927,656.20 para participar en un programa con alrededor de 40 horas de clases.

Sobre eso, curiosamente, la carta pierde capacidad para la indignación. Nos informa que esos viáticos proceden del Acta 18/2005. Magnífico. Publíquenla. Expliquen qué cubren los RD$48,000 diarios y por qué se pagaron quince días para una actividad celebrada del 14 al 24 de julio. La propia JCE asegura que puede documentar itinerarios, desplazamientos y razones administrativas. Pues adelante: documentos matan ironías.

Dejemos en paz los desvaríos retóricos. No cuestan un centavo al contribuyente. Quedan RD$1,927,656.20 de dinero público y unas cuantas preguntas. La ironía puede escocer. Las cuentas hay que explicarlas.