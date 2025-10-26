×
    2 min de lectura

    El silencio administrativo no es prudencia: es una retranca al progreso

    El silencio que cuesta crecimiento

    
    El silencio administrativo no es prudencia: es una retranca al progreso
    El silencio institucional no es prudencia: es parálisis. (FREEPIK)

    El silencio institucional no es prudencia: es parálisis. En una República que aspira al desarrollo sostenible, la inacción del Estado ante procesos técnicos y legales no protege, sino que debilita la confianza, frena la inversión y posterga el futuro.

     

    Cuando la Administración Pública no responde, no solo incumple plazos; también detiene inversiones, empleos y divisas. Y ese costo no se mide en discursos, sino en oportunidades perdidas.

     

    En 2025, el sector minero dominicano ha demostrado lo que puede lograr cuando las decisiones se toman a tiempo:

     

    • Creció un 5% en los primeros siete meses del año, después de una caída de -12.5% en 2024;

    • Las exportaciones aumentaron 45.7%, alcanzando US$1,568 millones hasta agosto;

    • Las recaudaciones fiscales subieron 116% en el primer semestre;

    • Y la inversión extranjera directa minera fue de US$175 millones, 390% más que el año anterior.

    Son números que hablan de una industria viva, moderna y capaz de multiplicar sus aportes si el Estado acompaña con decisión, en lugar de silencio.

     

    El Estado de Derecho no está para agradar, sino para equilibrar

    Las decisiones tomadas conforme a derecho suelen enfrentar resistencia, porque el Estado de Derecho pone límites donde antes había impulsos y exige evidencia donde antes bastaban percepciones. Pero esa es su mayor virtud: equilibrar lo justo, no complacer lo conveniente.

    Como bien dice mi hermano, el abogado penalista Miguel Valerio:

     

    "Hay decisiones que me favorecen más, hay decisiones que me favorecen menos, pero todas deben basarse en el respeto a la ley."

     

    Esa frase resume la madurez que necesita nuestra democracia: aceptar que la legalidad no siempre coincide con la conveniencia, pero siempre garantiza justicia.


