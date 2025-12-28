2025: un mercado que ya juega en serio

Un mercado de valores más ordenado y conectado con la economía real ( FUENTE EXTERNA )

Cuando se analiza la evolución del mercado de valores dominicano, es fácil quedarse en las cifras: montos emitidos, volúmenes negociados o número de participantes. Sin embargo, el 2025 dejó una enseñanza distinta. Más importante que cuánto creció el mercado fue cómo lo hizo. Y en ese sentido, este fue un año de consolidación, orden y madurez.

No se trató de un período de cambios abruptos ni de anuncios grandilocuentes, sino de avances firmes y sostenidos. El mercado continuó creciendo, pero lo hizo con mayor coherencia institucional, con instrumentos mejor estructurados y con una comprensión más clara de su rol dentro de la economía. En términos simples, el mercado dejó de prometer y empezó a cumplir.

Desde la Superintendencia del Mercado de Valores hemos observado un mercado más consciente de su impacto, más cuidadoso en la toma de decisiones y más alineado con las necesidades reales del país.

Un mercado más conectado con el país real

Durante el año se afianzó una tendencia que ya venía tomando forma: el mercado de valores como una vía natural para financiar proyectos de largo plazo. La renta fija siguió siendo el principal motor, con un peso cada vez más relevante de los fondos de inversión cerrados, que se consolidaron como uno de los vehículos más efectivos para canalizar recursos hacia sectores estratégicos.

Estos fondos han permitido financiar infraestructura, turismo, desarrollo inmobiliario, energía y otros proyectos productivos, combinando horizonte de largo plazo, gobernanza clara y estructuras adecuadas para inversionistas institucionales.

En este proceso ha sido clave el rol del Consejo Nacional del Mercado de Valores, que ha permitido definir lineamientos claros y asegurar que el crecimiento del mercado se produzca con visión de largo plazo y en sintonía con el interés público.

Un entorno macroeconómico que acompaña

Este avance ha sido posible gracias a un entorno macroeconómico estable y al liderazgo del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, cuya gestión ha sido determinante para preservar la estabilidad monetaria y financiera.

Mirando hacia adelante

El mercado de valores ya no es un actor secundario del sistema financiero. Es una infraestructura clave para el crecimiento y la estabilidad del país. Desde la Superintendencia seguiremos trabajando para que su desarrollo sea ordenado, confiable y al servicio de la economía dominicana.