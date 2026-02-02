Seguridad ciudadana y ejercicio inteligente de autoridad

"Pueden suceder casos indeseables porque se trata de seres humanos pero los policías son formados y entrenados para manejar el control de la inteligencia emocional; nosotros somos servidores públicos, le damos un servicio a la población dominicana, somos los garantes del Estado de Derecho, pero independientemente de hacer cumplir la ley, también tenemos que garantizar los derechos individuales a cada ciudadano..." (mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional)

Desde el lanzamiento de la Fuerza de Tarea en junio del 2023, como plataforma de coordinación interinstitucional para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana, la tasa de homicidios del país ha registrado una sustancial reducción, pasando de 13.79 en mayor del 2023 a 8.3 en julio del 2025, posicionando a la República Dominicana como uno de los países más seguros de América Latina, de acuerdo al más reciente informe regional de Insight Crime.

Como principal abanderado de la reforma policial y su programa de profesionalización y dignificación, el presidente Luis Abinader ha declarado que la formación de los policías es esencial para brindar a la sociedad una respuesta efectiva a sus demandas y generar un clima de seguridad en un entorno de paz social. "Necesitamos una Policía que proteja, que dé ejemplo y que esté al servicio de los ciudadanos actuando siempre con absoluto respeto a la ley", ha enfatizado primer mandatario.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también ha ponderado el rol de los nuevos centros de formación policial, como la academia de Gaspar Hernández, donde los agentes entrenados reciben capacitación en derechos humanos y constitucionales, con énfasis en la transparencia, la proximidad y el trato respetuoso y justo hacia los ciudadanos.

El esfuerzo de profesionalización y dignificación del cuerpo del orden incluye, además de la nueva academia policial, el incremento sustancial del salario y otros beneficios sociales para los policías; así como la adquisición de tecnología avanzada, equipamientos modernos, fortalecimiento de la movilidad y adecuación de la infraestructura en todo el país, iniciativas que han contribuido a mejorar la calidad del servicio y a reducir la tasa de criminalidad.

Desde el inicio de la reforma policial en el año 2023, se han incorporados a la Policía Nacional 8 mil 928 nuevos agentes, de los cuales 6 mil 500 se han graduado bajo el nuevo pensum académico implementado en el proceso de transformación institucional.

Humanizar el ejercicio de autoridad

Dos hechos recientes que involucran a miembros de la Policía Nacional en actos denunciados como excesos de autoridad, muestran una vez más que la gestión de la seguridad ciudadana plantea un reto permanente al objetivo estratégico de crear un balance adecuado entre la persecución del delito y el respeto a la dignidad de las personas, y sobre todo de humanizar el ejercicio de autoridad.

Uno de los casos corresponde al médico pediatra Cristian Díaz, quien de acuerdo al Colegio Médico Dominicano fue detenido arbitrariamente por miembros de la Policía que se presentaron al hospital infantil Robert Reid Cabral, atendiendo a la denuncia de una dama que dijo haber sido maltratada por el galeno cuando reclamaba la atención a su pequeño hijo en la Emergencia del centro de salud.

El otro caso denunciado fue protagonizado por las reconocidas modelos dominicanas Anyelina Rosa, Hiandra Martínez, Lineisy Montero y Melanie Pérez, quienes dijeron haber sido víctimas de maltrato por tres miembros de la Policía que detuvieron el vehículo de Uber en el que viajaban a media noche en la avenida Duerte de la Capital, luego de participar en una actividad social asociada a la celebración del 50 aniversario de la firma de moda del diseñador Oscar de la Renta.

Personas con perfiles sospechosos

A ninguna autoridad policial se le debe imponer un protocolo que implique un riesgo para su propia seguridad, pero se le debe suponer la expertis o la pericia necesaria para identificar un perfil de acuerdo a la propia definición ya trazada por el actual director general de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta al hacer referencia "a las cualidades de personas con perfiles sospechosos, por cuyas razones el cuerpo del orden está en la obligación de detenerlas y conducirlas a un destacamento policial, para fines de investigación".

"Un individuo que anda transitando en un vehículo o motocicleta sin placa, es un perfil sospechoso; un individuo que se depure en el sistema de Registro y Depuración, que arroje una alerta, es un perfil sospechoso; una persona que esté alterando el orden público y que esté exhibiendo un arma de fuego, son perfiles sospechosos", fue la definición del general Guzmán Peralta durante una entrevista en el Gobierno de la Mañana.

Aunque los casos de referencia son hechos aislados que no deben tipificar la actuación de la nueva policía formada bajo los programas de capacitación y profesionalización que impulsa la actual administración, hay que esperar las medidas correctivas condignas para que este tipo de incidentes no se asuma como una práctica rutinaria, al margen de las claras directrices trazadas por sus autoridades superiores. (1-2-26).