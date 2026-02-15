El PRM con buen average

El partido de gobierno se convirtió en la organización que en menos tiempo llegó al Palacio Nacional y que, en la actualidad, tiene la intención de mantenerse en el poder más allá de 2028.

Este domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró el décimo primer aniversario de su fundación, con cinco de esos 11 años administrando la cosa pública y una demostración de unidad que deja el mensaje de que van por más.

El PRM, fundado en el año 2014 tras la salida del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) del hoy presidente Luis Abinader y del expresidente Hipólito Mejía, no solamente surgió con sus principales dirigentes, sino con toda una militancia que abandonó por completo su antiguo hogar político.

A dos años de su fundación, el PRM se convirtió de inmediato en la principal fuerza opositora, alcanzando un 36 % de los votos en las elecciones presidenciales, teniendo a Abinader como candidato y logrando convertirse en la segunda mayoría en el Congreso Nacional y en el ámbito municipal.

El éxito inmediato del PRM se construyó bajo la orientación de Abinader y Mejía, pero también con la dirección de Andrés Bautista y Jesús Vásquez Martínez como presidente y secretario general, superando así su primera prueba como organización política.

Otra prueba que superaron como partido fue la del relevo de sus autoridades, llevando a José Ignacio Paliza como presidente y a Carolina Mejía como secretaria general, en un franco acuerdo entre Abinader e Hipólito.

Para el 2020, tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el proceso electoral de ese año, el PRM llegó al poder, además de lograr mayoría a nivel congresual y municipal. Con esto, concretó el éxito con solo seis años de su fundación.

En 2024, el PRM ratificó su éxito al lograr la reelección del presidente Abinader y repetir la dosis de obtener una súper mayoría en el Congreso Nacional y en la municipalidad. De este modo, rompió con la historia del PRD de no repetir en busca de la reelección.

Hasta este momento, el PRM ha mantenido éxito en los procesos de posicionamiento, victoria electoral y retención del poder tras haberlo conseguido. Por esto, su reto en la actualidad es lograr un tercer período al frente de la cosa pública.

Lo cierto es que, desde su fundación hasta hoy, el PRM ha experimentado éxito y crecimiento, pero otro desafío clave es la unidad para tratar de mantenerse en el poder en 2028. Si se mide en números, en sus primeros once años el PRM tiene un buen average.