Banco Centrales en América Latina, historia y evolución

La banca central latinoamericana evolucionó en tres etapas: el patrón oro (años 20), el fomento al desarrollo (posguerra) y la autonomía institucional enfocada en la inflación (años 90). ( SHUTTTERSTOCK )

La historia de los bancos centrales de América Latina se podría dividir en tres períodos: 1ero el inicial que comenzó en los años 20, 2do la etapa de desarrollo, que arranca después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y 3ero los años dorados a partir de los 90s, (ver Jácome, Luis I, 2015" Central Banking in Latin American: From the Gold Standard, IMF Working Paper 15/60 Washington).

Los primeros bancos centrales se establecieron cuando el patrón oro dominaba el sistema monetario internacional entre los que estuvieron: el Banco de Reserva del Perú en 1922, el Banco de la República de Colombia en 1923, Chile y México en1925, a ellos le siguieron Guatemala, Ecuador y Bolivia en 1926,27, y 29 respectivamente. A estos bancos centrales se les encomendó tres objetivos claves: 1ero Mantener la estabilidad monetaria, 2do Financiar al gobierno de forma limitada, y 3ero ayudar a preservar la estabilidad bancaria.

Pero, quiero hacer un aparte con la Reserva Federal de Estados Unidos la poderosa FED se creó el 23 de diciembre de 1913 por el 28.º presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson. Desde su creación la FED en 1913 hasta 1936 su presidente por ley era el secretario del Tesoro o sea el ministro de economía.

El primer presidente fue Charles S. Hamlin desde 10 de agosto de 1914 hasta el 10 de agosto 2016. El último, hasta el momento lo es Jerome Powell desde el 5 de febrero de 2018, han pasado 16 gobernadores. Recientemente está designado el Sr Kevin Warsh por el presidente Trump, que sería el 17 avo.

Con la prevalencia del patrón oro, los bancos centrales se comprometieron a preservar la convertibilidad de sus monedas a un tipo de cambio fijo a a vez que se permitía al capital a entrar y salir libremente de sus economías. Los bancos centrales solo podían emitir billetes si contaban con respaldo en reservas internacionales (oro) y divisas en oro.

América Latina respaldó el sistema Bretton Woods, establecido en 1945 en el cual los países se comprometieron a mantener un tipo de cambio fijo con el apoyo de una mayor cantidad de controles de capital. Los gobiernos empezaron a desempeñar un papel decisivo en la formulación de la política monetaria.

Las principales funciones eran la regulación del dinero y el fomento del empleo en Argentina, y la promoción del desarrollo ordenado de la economía en Chile, Colombia, y Perú. El Banco de México debía formular políticas monetarias, crediticias y cambiarias con tres objetivos: 1ero promover la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, 2do desarrollar e sistema financiero, y 3ero lograr un crecimiento económico robusto. En la práctica los bancos centrales se convirtieron en bancos de desarrollo y financiaron los sectores agrícolas, industrial, y de vivienda (aquí ocurrió EN 1966 con el Fondo FIDE para el desarrollo económico e INFRATUR para el desarrollo de infraestructura turística en 1971). Estos financiamientos resultaron ser incompatibles con tipo de cambio fijo.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se creó el 23 de octubre 1947 con la asesoría de Raúl Prebisch, Henri Wallich, y Robert Triffin, luego de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods en 1945 que configuró el Nuevo Orden Económico Internacional que prevalece en la actualidad. Con Jesús María Troncoso (1947-1951) como su primer gobernador hasta el último Héctor Váldez Albizu ha tenido 29 gobernadores.

Después del colapso del sistema de Bretton Woods a principios de los años setenta y la creciente flexibilización de los tipos de cambio en el mundo, la inestabilidad macroeconómica y la agitación política empeoraron en América Latina.

No mucho tiempo después de este colapso se produjo un aumento significativo de los precios del petróleo (petrodólares) que cambió la situación drásticamente de nuestros países y un nuevo período de transición para la banca centra en donde la política monetaria se ajustaba a una inflación galopante obligando a restringir la cantidad de dinero disponible.

Por otra parte, la cantidad de dólares dando vuelta en el sistema financiero internacional aumentó considerablemente a medida que los países exportadores de petróleo invertían sus nuevas riquezas que todavía perduran sus hoteles y rascacielos modernos con mega ciudades lujosas.

A principios de los años ochenta los capitales que habían entrado comenzaron a salir debido a la contracción de la política monetaria y el aumento de la tasa de interés en las economías adelantadas. Estados Unidos sufría de una inflación sin precedentes a finales de los setentas llamado estanflación (estancamiento de la economía con inflación).

Esta situación desencadenó grandes devaluaciones lo que dificultó el repago de las obligaciones denominadas en dólares de las empresas, bancos y gobiernos y llevó la inflación por las nubes. Los gobiernos de los presidentes Guzmán y Jorge Blanco se vieron presionados a deslizar el tipo de cambio de forma considerable.

Guzmán tomó empréstito con la banca privada internacional a altas tasas de interés y Jorge Blanco pactó con el FMI préstamo "stand by" que trajo la poblada de abril de 1984 durante días 23,24,25 de ese mes por las duras condiciones a que obligaba entre otras a un "acuerdo como resultado entre el Gobierno con el FMI, buscando renegociar la deuda externa del país".

Entre las medidas que causaron mayor descontento en la población, fue la aplicación del impuesto de valor agregado a los productos o ITBIS, la reducción o eliminación de subsidios públicos a la población agrícola y la liberación del mercado cambiario.

Esta medida provocó la reducción de los salarios de los empleados públicos, el alza de los productos básicos y la devaluación del peso dominicano frente al alza desproporcionada del precio dólar.

Fue notorio el giro de la política en los años noventa que marcaron un punto de inflexión para la política monetaria. Luego de 50 años de cansancio por fijarle a los bancos centrales múltiples objetivos, los gobiernos les confirieron independencia política y operativa permitiendo que estas instituciones se concentraran primordialmente en contener la inflación.

A medida que la inflación disminuyó a niveles de un dígito a finales de los noventas y primeros de la siguiente década Brasil, Chile, Colombia, México y Perú adoptaron el régimen de metas de inflación (nosotros a partir de 2012) mediante la gestión de la política monetaria por medio del ajuste de sus tasas de interés a corto plazo para dar señales de la orientación de la política monetaria y empujar las expectativas de inflación hacia la meta prefijada.

Hoy día la política macroprudencial de los bancos centrales han permitido grandes avances en lo que respecta a la evaluación de los riesgos macroeconómicos y financieros en manos de instituciones caracterizadas por la independencia política.

Se le han añadido funciones como: el crecimiento económico y el empleo como responsabilidades de los bancos centrales poniendo a prueba la eficacia de la política monetaria y rendir cuentas a fin de año especialmente sobre la inflación y el crecimiento de los cuales la nación está siempre muy pendiente sobre todo el gobierno, los partidos políticos, los economistas y otros profesionales como medida del bienestar y progreso a que todo aspiramos.