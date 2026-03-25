Quienes practican la gratitud no solo fortalecen sus vínculos y fomentan la empatía, sino que también dignifican su propia existencia al actuar con humildad y sensibilidad. ( SHUTTERSTOCK )

La gratitud es una de las expresiones más elevadas de la conciencia humana, porque es reconocer el valor de los gestos, sacrificios y apoyos que recibimos a lo largo de la vida.

Definida como la actitud mediante la cual reconocemos y agradecemos a los demás por sus buenas acciones, las cuales pueden manifestarse en gestos sencillos, como: una sonrisa, una palabra de aliento o un apoyo espiritual, así como en actos de mayor alcance, como una ayuda económica o la solidaridad moral ofrecida frente a una difícil adversidad. Sin embargo, aunque esta constituye un valor esencial para la convivencia humana, con frecuencia no ocupa el lugar que merece dentro de la escala de valores de muchas personas, lo cual resulta paradójico considerando que todos, en mayor o menor medida, tenemos razones para agradecer los gestos y las oportunidades que han contribuido a moldear nuestra existencia.

En la vida cotidiana es frecuente escuchar relatos de experiencias personales negativas relacionadas con la ingratitud como su lado opuesto. Estas manifestaciones revelan la complejidad de las relaciones humanas y la diversidad de reacciones de decepciones que pueden surgir frente a los actos de apoyo, solidaridad o generosidad concedidos. En ocasiones, la falta de reconocimiento puede generar sentimientos de sorpresa y frustración, lo que nos recuerda que existen los mal agradecidos que no cultivan el valor de la gratitud para fortalecer el respeto y la consideración con las personas relacionadas.

En sentido contrario, las personas que practican la gratitud suelen mostrar una mayor disposición a respetar, valorar, tolerar y comprender a sus semejantes. La gratitud fortalece los vínculos humanos porque fomenta el reconocimiento de los esfuerzos y sacrificios que otros realizan en favor nuestro en circunstancias particularmente complejas, como aquellas que implican riesgos financieros, jurídicos o morales. Reconocer la ayuda recibida en situaciones difíciles contribuye a fortalecer la confianza y la integridad de las relaciones humanas, valores que resultan fundamentales para la estabilidad social y personal. En sentido amplio, la gratitud no solo honra a quienes han ofrecido su apoyo, sino que también dignifica a quien la practica, pues refleja sensibilidad, humildad y conciencia del valor de los demás.

Las personas que cultivan este valor hacen el bien sin esperar recompensa, lo cual constituye una expresión noble de su condición humana. Además, por lo general, adquieren desde la formación familiar la voluntad consciente de agradecer a sus padres por la vida y la formación recibida; a Dios por la oportunidad de contemplar cada nuevo día; a los maestros por transmitir el conocimiento; a los amigos por su lealtad; a los hermanos por su afecto; a los compañeros de trabajo por su colaboración; y a todas aquellas personas que, de una u otra manera, han contribuido a hacer más valioso el recorrido de la vida. Estas personas creen y viven bajo la convicción de que "honrar, honra".

En un mundo caracterizado por múltiples desafíos, cultivar la gratitud puede convertirse en una poderosa herramienta para fortalecer la convivencia, fomentar la empatía y promover relaciones más justas y solidarias, porque al final, la gratitud no es solo una respuesta a los actos de bondad recibidos, sino también una forma de comprender la vida. Quien aprende a agradecer descubre que reconocer el bien en los demás es, en sí mismo, una manera de ennoblecer la propia existencia y de contribuir a una sociedad más humana y solidaria.